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Kaynak: AA

Hastane yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Muhammed Naim Cundiye, Gazze kent merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi'ni hedef alan saldırıda yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından çevrede bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1053 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 406 kişi de yaralandı.

Bakanlık verilerinde ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 66'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 514'e yükseldiği bildirildi.