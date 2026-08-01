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Kaynak: Haber Merkezi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan son veriler, Gazze Şeridi'nde temmuz ayında yaşanan can kayıplarında ciddi artış olduğunu ortaya koydu.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılarda temmuz ayında toplam 152 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın, yılbaşından bu yana aylık bazda kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR, KADINLAR VE YAŞLILAR DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybedenler arasında 21 çocuk, 14 kadın ve 4 yaşlı bulunduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi, açıklanan verilerin saldırılarda sivillerin de ağır şekilde etkilendiğini ve can kayıplarının önemli bölümünü çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu vurguladı.

VERİLER SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi tarafından paylaşılan son verilerde, temmuz ayında kaydedilen 152 can kaybının bölgede yılın en yüksek aylık ölüm sayısı olduğu ifade edildi.

Yetkililer, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtirken, açıklanan verilerin bölgedeki insani tablonun ağırlaşmaya devam ettiğini ortaya koyduğu değerlendirildi.