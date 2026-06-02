İsrail ordusu, ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik askeri müdahalelerine devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ekim 2023'ten beri süren saldırılardaki can kayıpları ve yaralılara ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

SON 24 SAATTEKİ BİLANÇO

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere 1 yaşamını yitirmiş kişi ile 9 yaralı ulaştırıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu şu şekilde:

Hayatını kaybedenler: 933 kişi

Yaralananlar: 2 bin 868 kişi

Enkazdan çıkarılan cansız bedenler: 781 kişi

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Ekim 2023'ten bu yana devam eden süreçte Gazze Şeridi'ndeki toplam bilanço ağırlaşıyor. Bakanlık, saldırıların başlangıcından bu yana toplam can kaybının 72 bin 942'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 967'ye ulaştığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yıkılan binaların enkazı altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu aktarıldı.