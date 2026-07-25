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Kaynak: AA

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Kuzey Emniyet Müdürü 54 yaşındaki Abdunnasır Muhammed el-Mekadime, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA), Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki Gazali Kavşağı yakınlarında bulunan bir bisikleti hedef aldı. Saldırıda Mekadime yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

HAN YUNUS VE MEVASİ’DE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Burak Mahallesi’nde bir ev İsrail İHA’sıyla hedef alındı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Han Yunus’un Mevasi bölgesinde 5. Cadde yakınlarında sivillerin toplandığı noktaya düzenlenen hava saldırısında ise 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

AKSA ŞEHİTLERİ HASTANESİ ÇEVRESİ DE HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda 11 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Ayrıca Zevayide bölgesinin batısında sivillerin bulunduğu bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Gazze’nin kuzeyindeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında bir aracın hedef alındığı saldırıda ise 1 Filistinlinin ağır yaralandığı aktarıldı.

14 TEMMUZ’DA YARALANAN FİLİSTİNLİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar, İsrail’in 14 Temmuz’da düzenlediği saldırıda yaralanan Yamin Ubeyd’in de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ubeyd’in Filistin polis teşkilatında görev yaptığı belirtildi.

ATEŞKES SONRASI CAN KAYBI 1191’E YÜKSELDİ

İsrail’in 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen saldırılar sonucunda, 1191 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 853 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze’de insani krizin de devam ettiği belirtilirken, İsrail’in sınırlı miktarda insani yardım girişine izin vermesinin bölgedeki zorlu koşulları daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ise 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 173 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının zarar gördüğü kaydedildi.