Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İngiliz "The Guardian" gazetesi ile "Arap Araştırmacı Gazeteciler Birliği (ARIJ)" tarafından yürütülen ortak araştırma, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinlilere cinsel, fiziksel ve psikolojik baskının yanı sıra ABD merkezli "Axon Enterprise" firmasının ürettiği elektroşok silahlarıyla işkence uyguladığını ortaya koydu.

Araştırmada, Filistinli esirlerin tanıklıklarına ve İsrail hapishanelerinde söz konusu silahların kullanıldığına dair somut verilere yer verildi. İnsan hakları ihlallerine ve işkence iddialarına rağmen ABD'li Axon Enterprise şirketinin İsrail'e elektroşok cihazları ve bu cihazlara ait aksesuarları tedarik etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

ESKİ ESİRLERİN TANIKLIKLARI VE VÜCUTTAKİ İŞKENCE İZLERİ

Araştırma kapsamında, İsrail ordusunun evine düzenlediği füze saldırısında ayaklarını kaybeden 43 yaşındaki Essa'nın tanıklığına başvuruldu. Ocak 2024'te Cibaliya Mülteci Kampı'nda gözaltına alınan ve Ekim 2025'te Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Essa, gözaltı sürecinde darbedildiğini ve elektrik şokuna maruz kaldığını aktardı.

Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi, Essa'nın vücudunda tespit edilen izlerin, sıkıca bağlı haldeyken art arda elektrik şokuna maruz bırakıldığını doğruladığını açıkladı. Benzer şekilde, 2024-2025 yılları arasında gözaltında kalan 3 Filistinli daha üzerlerine su dökülerek elektroşok silahlarıyla işkence gördüklerini, bu sebeple görme bozukluğu ve bayılma nöbetleri gibi kalıcı sağlık sorunları yaşadıklarını ifade etti.

BM VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDEN ÇAĞRI

The Guardian'ın araştırmasında, İsrail Cezaevi İdaresinin yayımladığı resmi videolarda Taser marka elektroşok cihazlarının yer aldığı görüldü. Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Komitesi'nin Kasım 2025'te İsrail gözaltı merkezlerindeki elektrik şoku kullanımı da dahil işkence suçlamalarını gündeme taşıdığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana kötü muamelenin arttığını bildirdiği hatırlatıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti yetkilisi Amani Al-Sarhanah, elektroşokun uygulanan sistematik yöntemlerden yalnızca biri olduğunu söylerken, Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) bu tür silahların uluslararası ticaretine yönelik denetimlerin acilen sıkılaştırılması çağrısını yineledi.

ŞİRKETİN TEDARİK SÖZLEŞMELERİ VE TANITIMLARI SÜRÜYOR

İnsan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen Axon Enterprise şirketinin İsrailli resmi kurumlarla ticari anlaşmalarını sürdürdüğü, hatta Haziran 2025'te İsrail'de düzenlenen bir fuarda yeni elektroşok modellerini İsrailli güvenlik birimlerine tanıttığı aktarıldı.

İsrail ordusu sözcülüğü ise konuya ilişkin iddiaları reddederek gözaltındakilere kötü muamelenin kesinlikle yasak olduğunu iddia etti.