İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo savunma fuarı, İsrail ordusunun en büyük silah tedarikçilerini ağırlamasıyla gündeme oturdu.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi’nde kaleme aldığı köşe yazısında, Avrupa'da ağır protestolara hedef olan küresel şirketlerin Türkiye'de nasıl sessizce pazarlandığı ve siyasetteki "iç cephe" tartışmalarının perde arkasını çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi.

"İSRAİL'E MAL SATMAMA ŞARTI GETİRİLSE ŞİRKET BULUNAMAZ"

Fuarda 1700'ün üzerinde katılımcı olduğunu ve ABD'den 133, İngiltere'den ise 46 şirketin stant açtığını belirten Terkoğlu, BAE Systems, L3Harris ve Leonardo gibi İsrail ordusunun en büyük tedarikçilerinin İstanbul'da nasıl boy gösterdiğini anlattı. Terkoğlu, savunma sanayisinin içinden isimlerle yaptığı görüşmeleri şu sözlerle aktardı:

"Savunma sanayisini bilen konuştuğum isimler, İsrail tedarikçilerinin İstanbul’daki savunma fuarında boy göstermesini ‘sıradan vaka’ olarak görüyor. Özetle; ‘İsrail savunmada en büyük alıcılardan, İsrail’e mal satmama şartı getirilse fuarlara şirket bulunamaz’ yorumu yapıyorlar."

Gazeteci Terkoğlu ayrıca daha önce ABD üzerinden İsrail'e mühimmat sağladığı iddia edilen Türk firması Repkon'un da isim değiştirerek fuar ekosisteminde yer aldığını vurguladı.

PROTESTO AVRUPA’DA OLUNCA AA EYLEMLERİ ALKIŞLAMIŞ

Terkoğlu, medyanın Avrupa'daki ve Türkiye'deki İsrail protestolarına yönelik çifte standardını da gözler önüne serdi. Aynı silah şirketlerinin Londra veya Madrid'de protesto edildiğinde devletin ajansı tarafından haberleştirildiğini ifade eden Terkoğlu, durumu şu çarpıcı senaryoyla özetledi:

"Türkiye’de SAHA’nın önünde İsrail’e silah satışına karşı benzer protestolar olsa muhtemelen ters kelepçeli gözaltılar olacak, AA ‘izinsiz gösteriye müdahale’ haberi yapacaktı. İktidar yandaşları, protestocuların, ‘ülkenin milli savunma hamlesini baltalayan provokatörler’ olduğunu söyleyecekti. Ama Avrupa’da olunca AA, eylemleri alkışlamış. İktidar medyası geniş yer vermiş."

İÇ CEPHE SÖYLEMSEL BİR OYUN, SERVET DEĞERLERİ SATIN ALABİLİYOR

Fuarda Ukrayna'dan 21 firmanın bulunup Rusya'dan hiçbir katılımın olmamasını "manidar" olarak nitelendiren Terkoğlu, siyasetin sıcak gündemi olan "iç cephe" tartışmalarını da sert sözlerle eleştirdi.

İsrail'e giden silahlara göz yumulurken muhalefetin hedef alınmasına dikkat çeken Terkoğlu yazısında "Belki de ‘iç cephe’ bir ideal ya da program değil, muhalefetin ayrık otluğu yapmaması için ona karşı kurulmuş bir söylemsel oyun. Servetin gücü bazen kutsal diye söylenen değerleri bile satın alabilir" ifadelerini kullandı.