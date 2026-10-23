2006 yılında İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde “İsrail'in askeri olmayacağız” diye pankart açan dört üniversite öğrencisi, PKK'lı zannedilerek linç edilmek istenmişti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü de “Halkımızın güzel bir tepkisidir” diye linç girişimini övmüştü. O zaman da Lübnan’a asker gönderiliyordu ve açıklanmayan hedef İsrail’i, Lübnan kaynaklı saldırılardan korumaktı.

O sırada yapılan eleştiriler üzerine eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, bir konuşmasında “Neden kendimizi, devletimizi, ülkemizi, yöneticilerimizi yerden yere bu kadar çok vurduğumuzu anlayamıyorum” demişti. Hemen ardından da “Halbuki, Türkiye öyle bir ülkedir ki içinde yer aldığı ittifaklar ile çeşitli bölgesel ve hatta küresel oluşumlar için bir güç katlayıcıdır” diye devam etmişti!

Sorun buradaydı ya zaten! Türkiye’ye “küresel oluşumların güç katlayıcısı rolü” veriliyordu.

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Aradan yıllar geçti. Şimdi de Türkiye’ye Mekke İttifakı ile aynı rol verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bir hafta önce, Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a asker gönderip göndermeme konusunda sorulan soruya "Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar, Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekât ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir" şeklinde cevap verdi.

Bugün Suudi Arabistan’ı desteklemek, Türk kamuoyunda İsrail’i desteklemek olarak algılanıyor.

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Mekke İttifakı’nı “Sünni İttifak” olarak 2012 yılında İsrail tarafından planlandığını hatırlatmıştım. Cumhuriyet’te Mehmet Ali Güller, 12 Ekim 2026 tarihli yazısında bu önemli bilgiye yer verdikten sonra ek olarak yapılan hamleleri yazdı:

- ABD Savunma Bakanı James Mattis, İran’a karşı İsrail ve Körfez ülkelerinden oluşan “NATO tarzı bir bölgesel ittifak” kurmak istediklerini açıkladı. (Israel Defense, YDH, 28.4.2017)

- ABD yönetimi, Ortadoğu Stratejik İttifakı (MESA) projesini başlattı. Sünni Müslüman müttefiklerin çatı yapısını oluşturacağı projeye, Beyaz Saray ve Ortadoğu’daki kaynaklar Arap NATO’su adını veriyor (TRT Haber, 28.7.2018).

- Beyaz Saray, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’nin “başlıca güvenlik ortağı” olarak tanındığını duyurdu (Cumhuriyet, 16.1.2021).

- İsrail’in “dörtlü savunma ittifakı” kurmak için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile müzakereler yürüttüğü bildirildi. (I24News, Sputnik, 26.2.2021)

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD Avrupa Komutanlığı görev alanında yer alan İsrail’in İran’a karşı iş birliğini teşvik etmek amacıyla artık Ortadoğu ülkeleriyle birlikte ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) çatısı altına alınması talimatı verdi. (WSJ, Sputnik, 15.1.2021)

- Önce İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail’in, ABD öncülüğünde kurulan “Ortadoğu Hava Savunma İttifakı” adlı bir oluşuma katıldığını açıkladı. Ardından Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD yayın organı CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ortadoğu NATO’sunu destekleyecek ilk insanlardan biri ben olurum” dedi. (Deutsche Welle, 3.7.2022)

-Ve 7 Ağustos 2026’da Mekke ittifakı kuruldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın kurduğu ittifakı ilk kutlayan ABD oldu. Cumhuriyetçi Senatör Joe Wilson, “Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Husileri yok etme vakti” diyerek ittifakın kuruluşunu kutladı.

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Türkiye’yi yöneten siyasi irade, Mekke İttifakı’nın İsrail’i korumak olduğunu halktan gizlemeye çalışırken AKP çevreleri, binbir emekle inşa edilen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini baltalıyor.

İsrail, Azerbaycan'ın en büyük silah tedarikçilerinden biridir. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında İsrail yapımı insansız hava araçları ve füze sistemleri Azerbaycan ordusuna önemli bir üstünlük sağlamıştı.

İsrail'in petrol ihtiyacının önemli bir bölümü Azerbaycan tarafından karşılanmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden gelen petrol İsrail pazarına ulaştırılmakta, ayrıca ortak enerji projeleri yürütülmektedir.

Her iki ülke de İran'ın bölgesel politikalarını ortak bir güvenlik riski olarak değerlendirmekte ve bu eksende istihbaratta iş birliği yürütmektedir.

Türkiye, Azerbaycan’ı İsrail silahlarına mecbur eden şartları ortadan kaldırmalıdır. Türkiye, Orta Doğu’da İsrail’in askeri olmamalıdır.