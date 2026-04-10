Mescid-i Aksa hasretinin ABD-İran ateşkesiyle son bulduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve 48 Arapları haftalar sonra kılınacak cuma namazı için Mescidi Aksa'ya akın etti.

Aksa'nın kapalı olduğu dönemde adeta sosyal hayatın durduğu işgal altındaki Doğu Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi Filistinlilerle doldu taştı. Aksa'ya bugün cuma namazı için akın eden Filistinliler gözyaşlarını tutamadı.

Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı için İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te çok sayıda polis görevlendirdiği görüldü. Namaza gelen Müslümanlar, İsrail polisinin kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldı.

Aksa'daki statükoya aykırı olarak İsrail polislerinin provokatif şekilde, başta Kubbetu's-Sahra'nın çevresi olmak üzere Harem-i Şerif'in çeşitli noktalarında gruplar halinde konuşlanması dikkati çekti.