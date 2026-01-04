Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alması sonrası F-35 savaş uçakları projesinden çıkarılması hala tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye, parasını ödediği F-35 savaş uçaklarını almak isterken, Washington ve Ankara arasında konuya ilişkin neler yaşanacağı da merak konusu.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Türkiye’nin satın almak istediği F-35 savaş uçaklarında İsrail menşeli ileri teknolojinin bulunmayacağını duyurdu.

Haskel, İsrail’in bu konuda net bir tavır aldığını ve Washington ile Ankara arasındaki olası bir anlaşmaya karşı olduklarını da söyledi.

"BU TEKNOLOJİ, TÜRKİYE’NİN ALABİLECEĞİ F-35’LERDE YER ALMAYACAK”

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, F-35’lerde kullanılan yüksek teknolojinin önemli bir bölümünün İsrail menşeli olduğunu belirterek, “Bu teknoloji, Türkiye’nin alabileceği F-35’lerde yer almayacak” dedi.

İsrail’in, ABD ile Türkiye arasında F-35’ler konusunda yapılabilecek herhangi bir anlaşmaya temkinli ve karşıt bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.