The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, koalisyon içinde Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından hazırlanan fesih tasarısı ön oylamadan geçti.

120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamada, 110 milletvekili tasarı lehine oy kullandı. Oylamada ret ya da çekimser oy çıkmadı. Güvenlik toplantısı nedeniyle Başbakan Netanyahu’nun oturuma katılmadığı belirtildi.

Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz ise tasarının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin hedeflerine ulaştığını savundu. Katz, bugüne kadar dokuz bütçe ve yüzlerce yasanın geçirildiğini ifade ederek, askerlik muafiyeti konusunda İsrail ordusunun ihtiyaçlarını dikkate alan bir düzenleme hazırlanacağını söyledi.

Netanyahu hükümeti, Ultra-Ortodoks Haredi partileriyle zorunlu askerlik muafiyeti konusunda uzlaşma sağlayamayınca fesih tasarısının ön oylamaya sunulması kesinleşmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, hükümet ve muhalefet tarafından sunulan toplam 13 farklı fesih tasarısı, ön oylamanın ardından Meclis komisyonunda birleştirilerek tek metin haline getirilecek. Tasarının yasalaşabilmesi için Genel Kurul’da üç ayrı oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Siyasi kulislerde, düzenlemenin teknik olarak 48 saat içinde yasalaşabileceği konuşulurken, koalisyonun süreci yavaşlatmaya çalıştığı öne sürülüyor. Ultra-Ortodoks partilerin eylül başında seçim yapılmasını istediği, Netanyahu’nun ise bunun sağ blok açısından risk oluşturacağını düşündüğü ifade ediliyor.

Tasarı yasalaşırsa, iktidar koalisyonunu oluşturan Likud, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Yeni Umut partilerinin desteğiyle İsrail’de üç ila beş ay içinde erken seçim yapılabilecek.

Öte yandan Ultra-Ortodoks Degel HaTorah Partisi, Yeşiva öğrencilerine askerlik muafiyeti sağlayacak düzenlemenin çıkarılmaması nedeniyle erken seçim çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ile eski Başbakan Naftali Bennett’in içinde yer aldığı ittifak da Meclis’in feshi için ayrı tasarılar sunmuştu.