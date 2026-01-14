Birleşmiş Milletler raporlarında Türkiye, 2 Mayıs 2024 itibariyle İsrail ile olan ticari ilişkilerini sisteme işlemeyi kesti. Ancak İsrail, Türkiye ile olan ticaret rakamlarını işlemeye devam etti. Çarpıcı gerçek BM raporlarında ortaya çıktı.

İSRAİL'LE TİCARET GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Karar'dan Büşra Cebeci'nin haberine göre, Mayıs 2024 sonrasında İsrail’in BM’ye bildirdiği veriler dikkat çekti. 2024’ün ilk dört ayında İsrail’in Türkiye’den ithalatı aylık ortalama 130–150 milyon dolar seviyesindeyken, Mayıs ayından sonra da ticaret tamamen kesilmedi. Haziran 2024’te 138 milyon dolar, Temmuz 2024’te 173 milyon dolar, Ağustos 2024’te 150 milyon dolar tutarında ithalat kayda geçti.

2025'DE TİCARET ARTTI

2025 yılında ise İsrail’in Türkiye’den ithalatı yeniden yükselişe geçti. Ocak–Ekim 2025 döneminde aylık ithalat tutarları 168 milyon dolar ile 206 milyon dolar arasında değişti. Söz konusu on aylık dönemde İsrail’in Türkiye’den ithalatı yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, ticaretin yasaklanmasının ardından dahi İsrail’in Türkiye’den ithalatının bir ay bile tamamen kesilmediğini, aksine önceki yıllarla büyük ölçüde aynı düzende sürdüğünü gösteriyor.