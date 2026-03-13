Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, İsrail’e silah tedarik ettiği iddia edilen bir şirketle bağlantılı olduğu öne sürülen Repkon’un İstanbul Şile’de bulunan fabrikası önünde protesto düzenledi.

Eylemde konuşan TİP İstanbul İl Başkanı Furkan Seyhan, İsrail’e yönelik silah üretimi iddialarına tepki gösterdi.

FABRİKA KAPISINA ZİNCİRLENDİLER

Parti üyeleri, fabrika önünde yaptıkları açıklamanın ardından protesto amacıyla fabrikanın kapısına kendilerini zincirledi. Eylem sırasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösteren sloganlar atıldı.

TİP İstanbul İl Başkanı Furkan Seyhan, şirketin ABD’deki iştirakinin İsrail’e mühimmat sağladığı iddialarını gündeme getirerek bu durumu protesto etmek için fabrikanın önünde olduklarını söyledi.

'ÇOCUKLAR İÇİN DİRENİYORUZ'

Seyhan açıklamasında, Ortadoğu’daki çatışmalarda sivillerin ve özellikle çocukların hayatını kaybetmesine dikkat çekti. İsrail’in saldırılarına tepki gösteren Seyhan, “Biz onurlu, mazlum halkların yurttaşları olarak çocuklarımız için direniyoruz” dedi.

TİP yöneticileri ve parti üyeleri, silah üretimi ve ihracatına karşı olduklarını belirterek bu tür faaliyetlerin kamuoyunda tartışılması gerektiğini ifade etti.