Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, İsrail'in temsilcisi Noam Bettan'ın, ülkesine oy verilmesi çağrısı yaptığı video mesajının ardından "EBU'nun İsrail'in video kampanyasına ilişkin açıklaması" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Green, 8 Mayıs'ta, İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ı temsil eden şarkıcı Bettan tarafından "İsrail'e 10 kez oy verin" şeklinde bir talimatın yer aldığı videoların yayımlandığı ve paylaşıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade etti. Martin Green, 20 dakika içinde KAN heyetiyle iletişime geçerek, videoların paylaşımını derhal durdurmalarını ve tüm platformlardan kaldırmalarını talep ettiklerini, kurumun da bu talebi yerine getirdiğini aktardı.

Söz konusu videonun, Eurovision Şarkı Yarışması oylama talimatlarıyla bağdaşmadığını belirten Green, "Bir sanatçıya veya şarkıya 10 kez oy verilmesi için doğrudan çağrı yapmak kurallarımıza ve yarışmanın ruhuna aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Green, "KAN'a resmi bir uyarı mektubu gönderdik ve tüm tanıtım faaliyetlerini dikkatle izlemeye devam edecek ve gerektiğinde uygun önlemleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.