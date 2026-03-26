İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana yürütülen lojistik operasyonlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıların başlamasının ardından İsrail’e 200’den fazla uçak ve gemiyle toplam 8 bin ton askeri mühimmat ve silah taşındı.

Açıklamada, bu sevkiyatın ülkenin stratejik askeri stoklarını tahkim etmeye yönelik olduğu vurgulandı.

YERLİ ÜRETİM DE ARTIRILDI

Savunma Bakanlığı ayrıca yıl başından bu yana yerli savunma sanayisinden 3 milyar doların üzerinde mühimmat ve silah tedarik edildiğini duyurdu.

Bu adımın, devam eden çatışma ortamında askeri kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

Çatışmalarda, eski İran lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.