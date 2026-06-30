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Kaynak: AA

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalendiya beldesine düzenlediği baskında, Filistinlilere mesleki eğitim imkanı sağlayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Enstitüsü'nü kapattı.

Filistin Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Havalimanı Caddesi bölgesinde bulunan UNRWA'ya bağlı Kalendiya Enstitüsü'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin enstitünün ana girişini ve bölgedeki ana caddeyi kapattığı, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ve hala enstitünün içinde ve çevresinde bulunduğu ifade edildi.

Ramallah ve Kudüs arasında, Kalendiya Mülteci Kampı yakınlarında bulunan Kalendiya Enstitüsü, 1953 yılında kuruldu. Enstitü, tüm Filistin mülteci kamplarından uygun öğrencilere, elektrik, mekanik, ısıtma ve inşaat alanlarında mesleki eğitim imkanları sunuyor.