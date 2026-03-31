The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İran’a yönelik saldırıların birinci ayı geride kalırken İsrail ordusunun başlangıçta belirlediği askeri hedeflerin büyük kısmını tamamladığı iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından siyasi liderliğin, orduya ekonomik hedeflere yönelme talimatı verdiği öne sürüldü.

ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE

Haberde, İran’ın enerji altyapısının saldırıların merkezine alındığı belirtildi. 18 Mart’ta düzenlenen saldırılarda Güney Pars Doğalgaz Sahası’nın üçüncü ve altıncı fazlarının insansız hava araçlarıyla vurulduğu ifade edildi.

Basra Körfezi’nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan bu saha, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olarak kabul ediliyor ve iki ülke için stratejik önem taşıyor.

SANAYİ TESİSLERİNE SALDIRI

İran’ın resmi haber ajansı IRNA ise 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsfahan’daki Mübarek Çelik Şirketi ile Huzistan’daki Huzistan Çelik şirketlerinin üretim birimlerinin hedef alındığını duyurdu.

Bölgedeki gerilimin ekonomik altyapıya yönelen saldırılarla daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor.