İnsan hakları örgütü Adalah, İsrail ordusunun Girit Adası açıklarında uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlere ilişkin yeni gelişmeleri duyurdu.

GÖZALTI SÜRESİ 10 MAYIS’A UZATILDI

Açıklamaya göre, İsrail mahkemesi Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile Filistin kökenli İspanya vatandaşı Seyf Ebu Kişk’in gözaltı süresini 10 Mayıs’a kadar uzattı.

“HUKUKSUZLUĞUN YARGISAL ONAYI”

Adalah, söz konusu kararın İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin “yargısal olarak onaylanması” anlamına geldiğini belirtti. Kurum avukatlarının karara itiraz edeceği ve aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep edeceği ifade edildi.

İŞKENCE VE TEHDİT İDDİALARI

Örgüt, alıkonulan aktivistlerin tecrit altında tutulduğunu, fiziksel işkenceye maruz kaldıklarını ve sorgu sırasında ölümle tehdit edildiklerini öne sürdü.

177 AKTİVİST ALIKONULMUŞTU

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu kapsamında Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan aktivistleri taşıyan teknelere, 29 Nisan gecesi Girit açıklarında müdahale edilmişti.

İsrail ordusunun, uluslararası sularda gerçekleştirdiği operasyonda toplam 177 aktivisti alıkoyduğu ve bazılarını zorla ülkeye götürdüğü belirtilmişti.