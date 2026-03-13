İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davası ABD Başkanı Trump’ın zaman zaman gündemine geldi. Trump, Geçen yıl yaptığı açıklamalarda Netanyahu’nun affedilmesi gerektiğini savunmuştu. Hatta Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a konuyla ilgili mektup bile gönderdi.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a seslenerek Netanyahu’yu affetmesini istedi. Trump, Bibi'nin (Netanyahu) aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum” dedi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI’NDAN SERT TEPKİ

Trump’ın açıklamalarına İsrail’den sert tepki geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Trump’ın baskısını “egemenliklerine bariz saldırı” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Herzog, gece saatlerinde İran misillemesine hedef olan kuzeydeki Celile bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Herzog, ABD Başkanı Trump’ın Netanyahu’nun affına ilişkin baskısının, siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan ziyade "egemenlik sembollerine bariz bir saldırı” olduğunun altını çizdi.

“DEVLETİN ONURUNUN KORUNMASININ PEŞİNDEYİM”

Trump’ın kendisine yönelik sert eleştirilerine cevaben, “Kendi onurumu değil, devletin onurunun korunmasının peşindeyim.” ifadesini kullanan Herzog, Netanyahu’dan Trump’ın af konusundaki açıklamalarına karşı çıkmasını beklediğini aktardı.

Başbakan Netanyahu, dün gece İran’a başlattıkları saldırılar sonrası gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında, Trump’ın kendisinin affı konusunda kalbinden geçenleri söyleme hakkına sahip olduğunu belirtmişti.

Herzog’un kendisine karşı kurulan mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini savunan Netanyahu, “Trump'ın seçtiği kelimelerden ben sorumlu değilim ve elbette onun içten konuşup konuşmadığını kendisine sorabilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.