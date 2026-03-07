İsrail Savunma Kuvvetleri, gece saatlerinde Mehrabad Havaalanı’na yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada saldırının havaalanının altyapısını hedef aldığı ve operasyon sırasında 16 uçağın vurulduğunun iddia edildiği belirtildi.

KUDÜS GÜCÜ’NE AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, vurulduğu iddia edilen uçakların İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü’ne ait olduğunu savundu.

Açıklamada, Mehrabad Havaalanı’nın İran tarafından Orta Doğu’daki müttefik gruplara silah ve finans desteği sağlamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Vurulan uçakların bir bölümünün silah taşıyan nakliye uçakları, bir kısmının ise savaş uçakları olduğu ileri sürüldü.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırıların ardından bölgede gerilim yükseldi.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.