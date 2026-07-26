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Kaynak: AA

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bulunan bazı noktaları topçu atışlarıyla hedef aldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, İsrail güçleri Kuneytra’nın kuzey kırsalındaki Tarnaca köyü çevresine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL BİRLİKLERİ DERA KIRSALINDA İLERLEDİ

Haberde, İsrail güçlerinin Dera ilinin batı kırsalındaki Yermük Havzası bölgesinde yer alan Mariye ve Arıda köyleri yönünde ilerlediği belirtildi.

Bölgeye giren İsrail birliğinin üç askeri araç ve bir iş makinesinden oluştuğu, birliklerin yol açma çalışması yaptığı ve Arıda köyü içerisinde kontrol noktası oluşturduğu aktarıldı.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ ASKERİ FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta kurduğu ifade edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin farklı bölgelerine 1000’den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara operasyonu düzenledi.