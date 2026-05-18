Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti.

İsrail ordusunun, filonun Sadabad isimli gemisine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi. İsrail askerlerinin filoya müdahalesi de gemideki kameralarla görüntülendi.

Filoda 54 geminin ve 426 aktivistin yer aldığı ifade edildi. 426 aktivistin 96'sının Türk olduğu belirtilirken toplamda 39 farklı ülkeden aktivistin filoyla beraber Gazze'ye doğru yola çıktığı ifade edildi.

İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz." dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu, sosyal medya hesabından, Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan Mahmut Arslan'ın gemide çektiği görüntüyü paylaştı.



Arslan, yaptığı konuşmada, Kasr-ı Sadabad gemisinde olduğunu, siyonist katillerin gemilerinin yakınlarına kadar geldiğini, sinyal bozucularla iletişimlerini kestiğini söyledi.



İletişimi tekrar sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:



"Gazze'ye doğru devam diyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle her türlü saldırıya karşı hazır. Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgi; şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Yolumuza devam ediyor, dualarınızı bekliyoruz."

Filo yetkilileri yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na ilerleyen saatlerde uluslararası sularda müdahaleye hazırlandığı iddia edilmişti.

İsrail gazetesi Maariv, isimsiz bir kaynağa dayanarak Pazartesi günü, donanmanın Türkiye'den yola çıkan ve Gazze'ye doğru ilerleyen filonun teknelerini durdurmaya hazırlandığını öne sürdü. Haberde, İsrail donanmasına ait hücumbotları ile Süper Dvora sınıfı devriye botların yanı sıra Şayetet 13 Deniz Komando Birliğine ait botlar ve bir çıkarma gemisinin müdahale için denize açıldığı öne sürüldü.

Kaynak, donanmanın tekneleri Filistin toprak sularına ulaşmadan önce uluslararası sularda durduracağını söyledi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü ilerleyen saatlerde filonun ele geçirilmesini onaylamak üzere bir güvenlik toplantısı yapması bekleniyor.

Pazartesi sabahı erken saatlerde, filo, uluslararası sulara girdiğini duyurduktan kısa bir süre sonra, gemilerinin yakınında kimliği belirsiz gemi ve teknelerin "şüpheli" hareketlerini tespit ettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.