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İsrail’de Filistinli mahkûmların tutulduğu hapishanelerle ilgili gündeme gelen yeni güvenlik planı uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Hükümetin, hapishanelerin çevresine timsahlarla dolu hendekler yerleştirmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı.

KRİTİK KARARNAME İMZALANDI

T24’ün haberine göre, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman’ın imzaladığı kararnameyle Nil timsahı “koruma altındaki yabani hayvan” statüsünden çıkarıldı. Böylece kamu kurumlarının belirli şartlar altında timsah bulundurmasının önü açıldı.

PLANIN ARKASINDA BEN GVİR VAR

Söz konusu projenin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından gündeme getirildiği belirtildi. Plan kapsamında Filistinli mahkûmların bulunduğu hapishanelerin çevresine timsahlarla dolu hendekler oluşturulması hedefleniyor.

“GÜVENLİK ARTACAK” İDDİASI

İsrailli yetkililer, bu yöntemin cezaevi güvenliğini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Ancak plan, insan hakları açısından ciddi eleştirilere neden oldu.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

“Timsahlı hendek” fikri ilk olarak geçen yıl gündeme gelmiş, ancak doğa kurumlarının itirazlarıyla karşılaşmıştı. Son düzenlemeyle birlikte bu engellerden biri kaldırılmış oldu.

UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI BELİRSİZ

Tüm bu gelişmelere rağmen planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, böyle bir uygulamanın cezaevi politikalarını daha da sertleştireceği uyarısında bulunuyor.

İsrail’de cezaevlerinde binlerce Filistinli mahkûmun bulunduğu bilinirken, söz konusu plan uluslararası alanda da yankı uyandırmaya devam ediyor.