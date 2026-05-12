İsrail Meclisi, Hamas’ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için hazırlanan "7 Ekim Olaylarına Katılanların Yargılanmasına İlişkin Yasa Tasarısı"nı kabul ederek özel askeri mahkeme kurulması ve Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açtı.

İsrail Meclisi tarafından kabul edilen yasayla, üyelerinin özel atamalarla belirleneceği bir askeri mahkemenin kurulması ve 7 Ekim 2023'te İsrail'de esir alınarak gözaltı merkezlerinde ağır şartlarda tutulan 300 civarında Filistinlinin bu mahkemede yargılanması kararı alındı.

İsrail Meclisinin, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının ardından 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 93 evet oyuyla onayladığı bu yeni yasa da hukuk ilkelerine yönelik ihlaller nedeniyle eleştirilere yol açtı.

YASA, FİLİSTİNLİLERİN İDAMININ YOLUNU AÇACAK

Yasa kapsamında kurulması planlanan söz konusu özel askeri mahkeme, üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına katıldığı iddia edilen Filistinlilere, "soykırım" suçlamasıyla idam cezası verebilecek.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesi, İsrail Meclisinin, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını martta onaylasa da, bu yasanın geriye dönük uygulanamayacak olması nedeniyle, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına katılan Filistinlilere idam cezası verilebilmesinin önünü açmak için bu yeni yasa tasarısını hazırladığını kaydetti.

Yasaya göre, askeri mahkeme, 7-10 Ekim tarihleri arasında saldırı, "İsraillileri esir alarak Gazze'ye götürme" gibi suç isnatlarıyla olaylara katıldığı öne sürülen Filistinliler hakkında iddianame düzenleyecek.

Filistinlileri, İsrail'in 1950 tarihli Soykırımı Önleme Yasası kapsamında "soykırım", İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, savaş sırasında düşmana yardım etme" ile 2016 tarihli "Terörle Mücadele Yasası" kapsamında "terör" suçları dahil olmak üzere ilgili suç isnatlarıyla yargılayacak olan mahkeme, "Soykırımı Önleme Yasası" kapsamında soykırım suçlamasıyla mahkum edilen Filistinlileri idam cezasına çarptırılabilecek.

Ayrıca, 7 Ekim'e katıldığı iddiasıyla "şüpheli, sanık veya hükümlü" sıfatındaki Filistinlilerin hiçbirinin, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılmaması yönünde bir madde de yasada dikkati çekti.

"MODERN EİCHMANN DAVASI" İDDİASI

İsrail, söz konusu yasayı, "soykırım" ve "Yahudi halkına karşı işlenen suçlar" temasıyla "modern Eichmann davası" olarak temellendirmeye çalışıyor.

Adolf Eichmann, İsrail'de yasal olarak en son idam cezasının uygulandığı, Nazi Almanyası'nda görev yapmış bu dönemdeki Yahudi soykırımının (Holokost) üst düzey bir subayı olarak biliniyor.

"Yahudi halkına karşı suçlar"dan 1961'de yargılandığı davada mahkum edilerek idam cezasına çarptırılan Eichmann 1 sene sonra 1962'de idam edildi.

"7 Ekim Olaylarına Katılanların Yargılanmasına İlişkin Yasa Tasarısı"nı sunan İsrail Evimiz Partisi milletvekillerinden Yulia Malinovsky de, yasanın görüşülmesinden önce İsrail Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında, söz konusu yasanın "modern Eichmann davası" olduğunu iddia etti.

DURUŞMALAR CANLI YAYINLANACAK

"7 Ekim Olaylarına Katılanların Yargılanmasına İlişkin Yasa", Filistinlilerin yargılandığı duruşmaların, halka açık yapılması ve özel olarak kurulacak bir internet sitesinden canlı olarak yayınlanmasını öngörüyor.

Bu maddenin, yayın yasağına ilişkin hükümleri geçersiz kılmayacağı belirtilen yasada, temyiz duruşmalarının internet sitesinde yayınlanıp yayınlanmayacağına ise temyiz mahkemesinin karar vereceği kaydediliyor.

Yasada, "Askeri mahkeme duruşmaları görsel ve işitsel olarak kaydedilecek; kayıtlar saklanacak ve yargılama süreci sona erdiğinde devlet arşivlerine devredilecektir; davaların incelenmesine ilişkin Mahkemeler Kanunu'ndaki hükümler, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır." ifadeleri yer alıyor.