İsrail'in, uluslararası sivil toplum kuruluşu "Sınır Tanımayan Doktorlar"ın (MSF) Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı ve bölgeden ayrılması için 28 Şubat'a kadar süre tanıdığı bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yayımlanan habere göre, İsrail Diaspora Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, MSF'nin Filistinli yerel personel listelerini İsrail makamlarına iletmeyi reddettiği ve tüm insani kuruluşlar için geçerli olduğu belirtilen "zorunlu prosedürleri" ihlal ettiği öne sürüldü.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu uygulamaların "meşru insani yardım faaliyetlerini mümkün kılmayı ve insani çalışmaların düşmanca ya da terör amaçlarıyla kullanılmasını önlemeyi" hedeflediği iddia edildi.

MSF'nin personel listelerini ocak ayı başında sunmayı taahhüt ettiği, daha sonra bu tarihin 27 Ocak olarak bildirildiği ancak yükümlülüğün yerine getirilmediği savunuldu.

Açıklamada, "Buna dayanarak, MSF'nin Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasına ve bölgeden ayrılması için 28 Şubat'a kadar süre tanınmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, MSF'nin ayrılmasının ardından "Gazze halkına insani desteğin sürdürülmesi amacıyla sağlık alanında alternatif bir yapı oluşturulması için hazırlıkların bulunduğu" iddiasına yer verildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail makamlarıyla aylar süren sonuçsuz temaslar ve personelin güvenliği ile faaliyetlerin bağımsızlığını garanti altına alan güvencelerin bulunmaması nedeniyle Filistinli ve uluslararası çalışanların listesinin Tel Aviv yönetimiyle paylaşılmaması kararı alındığını duyurmuştu.

Gazze'de faaliyet gösteren en büyük insani kuruluşlardan biri olan MSF'nin çalışmalarının durdurulmasının, bölgede halihazırda ciddi biçimde kısıtlı olan sağlık hizmetlerini daha da olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

GAZZE'DE FELÇ OLAN SAĞLIK SİSTEMİ

Gazze'de sağlık sistemi; yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında sağlık tesisleri ve ilaç depoları da hedef alındı; sağlık çalışanları alıkonuldu ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişi büyük ölçüde engellendi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği, bölgeye giren tıbbi yardım kamyonlarının aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düştüğü bildiriliyor. Bu durumun ilaçlarda yüzde 52, tıbbi sarf malzemelerinde ise yüzde 71'lik eksikliğe yol açtığı kaydediliyor.