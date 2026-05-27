Israel ordusu, ateşkese rağmen Lebanon’ın güneyindeki 5 belde için yeni saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın Nebatiye vilayetinde bulunan Kefer Huna, Melih, Armata, Cercu ve Yukarı Homin beldelerinin hedef alınacağını duyurdu.
Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayan sivillerden bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.
İsrail ordusunun gün içerisinde Nebatiye kent merkezi için de saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Bölgede ateşkese rağmen devam eden gerilim nedeniyle siviller arasında endişenin arttığı ifade ediliyor.