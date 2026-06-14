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Kaynak: AA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye ve Sayda kentlerine bağlı 29 köyü hedef alacağını duyurdu.

Adraee, Arki, Binaful, Ciba, Cernaya, Aşağı Humin, Yukarı Humin, Kefer Beyt, Kefer Melki, Kefer Fila, Kefer Şellel, Ayn Busvar, İzze, Ayna Kana, Arab el-Cul, Serba ve Rumin sakinlerine bulundukları alanlardan en az 1 kilometre uzaklaşmaları yönünde çağrı yaptı. Ayrıca Zerariye, Kefer Bede, Harayib, Ansar, Arzi, Bıreyki, Mezraıt Bisafur, Mezraıt El-Yahudiyye, Mezraıt El-Vasıta, Mezraıt Cumcum, Mezraıt Kevseriyyet Ruz, Matariyyet eş-Şomar ve Kefer Sir sakinlerinin Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmeleri istendi.

İsrail ordusu daha önce de ateşkes sürecine rağmen Lübnan’ın güneyindeki birçok yerleşim için benzer saldırı tehditlerinde bulunmuş ve sivillerin bölgeden ayrılmasını istemişti.