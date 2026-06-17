Kaynak: AA

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları yaptı. İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye ve Kefertebnit beldelerini hedef aldı. İsrail'e ait bir insansız hava aracı da (İHA) güneydeki Ansariye beldesine saldırı düzenledi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu. ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü. Öte yandanİran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiği belirtilerek, saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e karşılık verileceği kaydedilmişti.