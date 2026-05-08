İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana birçok beldeyi hedef aldı. Zerariye beldesindeki saldırıda 2 kişi öldü.

Tora beldesine düzenlenen iki saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'e ait İHA'lar da Sultaniye, Haris, Deyr Antar, Aşağı Homin ve Arap Cel beldelerini de hedef aldı. Sultaniye'deki saldırıda 4, Arap Cel'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Şuba ile Kefr Hammam beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 1 sivil savunma personeli yaşamını yitirmişti.

Düveyr beldesine düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, Cebşit beldesinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü.

NNA'nın haberinde İsrail uçaklarının öğle saatlerinde Beyt Yahun, Şakra, Kefre, Beraşit, Safad Battih, Ayta el-Cebel ve Tulin beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 5 kişinin öldüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail topçuları, sabah saatlerinde Kalile, Maaliyye ve Hinniye beldeleri arasında kalan bölgeyi bombaladı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde ayrıca Abbasiyye, Numeyriyye, Tayr Falsay, Halusiyye, Yukarı Halusiyye, Tora ve Marake beldeleri için saldırı tehdidinde bulunmuştu.



HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, ateşkes ihlallerine karşılık işgal altındaki Bayyada beldesinde sabah saatlerinde bir iş makinesinin İHA ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesindeki İsrail askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı, Deyr Suryan beldesinde ise İsrail askerleri ile bir Merkava tankına saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Gün içinde İsrail askerleri ve araçlarını 11 kez hedef aldığını açıklayan Hizbullah, yerel saatle 14.00'de ise İsrail'in kuzeyindeki Nehariya yerleşiminin güneyindeki Şıraga Üssü'ne roket saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.