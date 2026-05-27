Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Sur kent merkezi ile çevresindeki bazı bölgeleri hedef alacağını duyurarak sivillere tahliye çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgelerde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü noktalara saldırı düzenleneceğini belirtti.

Açıklamada Şebriha, Hamadiye, Zakuk el-Mefdi, Cul Cebel, el-Bas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, el-Hoş, Ayn Bial ve Reşidiye bölgelerinde yaşayan sivillerin evlerini terk ederek Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmeleri istendi.

İSRAİL SALDIRILARI GENİŞLETİYOR

İsrail ordusunun dün de Nebatiye kent merkezi ile birlikte 50 belde için benzer tahliye uyarıları yayımladığı ve bölgedeki sivilleri göçe zorladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.