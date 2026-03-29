İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kfar Tebnit kasabasına düzenlenen saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Deir Zahrani bölgesine yönelik saldırıda ise en az 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Böylece son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 10’a, yaralı sayısı ise 12’ye yükseldi.

Lübnan basını, güneydeki birçok noktanın İsrail tarafından hedef alındığını aktarırken, bilanconun ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

İsrail tarafından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Toplam bilanço ağırlaşıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın daha önce paylaştığı verilere göre, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az bin 189’a, yaralı sayısı ise 3 bin 427’ye ulaştı.