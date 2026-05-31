İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun söz konusu bölgede Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırılar düzenleyeceğini bildirdi. Adraee, bölge halkından evlerini terk ederek Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istedi ve bunun olası saldırılar öncesi bir uyarı olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun daha önce de Lübnan’ın güneyindeki çok sayıda yerleşim yeri için benzer tehditler yayımlayarak halkı göçe zorladığı biliniyor.

ATEŞKESE RAĞMEN GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarıyla Lübnan’ın güneyinde birçok bölgeyi hedef almış ve bazı noktaları işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından ise ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştı. Tarafların haziran ayı başında yeniden masaya oturması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 25 Mayıs’ta orduya saldırıların artırılması yönünde talimat verdiği belirtilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırıları ve yıkımları sürerken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail hedeflerine yönelik saldırılarını devam ettiriyor.