İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlere yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Zehrani Nehri’nin güneyinde bulunan 9 köyün tahliye edilmesini istedi.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Adraee, söz konusu köylerde yaşayanların evlerini terk ederek kuzeye yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Açıklamada, bölgede Hizbullah’a ait altyapının bulunduğu iddia edilerek bu yerleşimlerin hedef alınacağı ifade edildi.

KÖPRÜLER HEDEF ALINDI

Yisrael Katz ise daha önce yaptığı açıklamada, Litani Nehri üzerindeki 5 köprünün Hizbullah tarafından kullanıldığı gerekçesiyle vurulduğunu duyurmuştu.

Katz, İsrail ordusunun bölgede güvenlik kontrolünü sürdürmeyi planladığını belirterek kalıcı askeri varlığa işaret etmişti.

SALDIRILAR GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığı gerekçesiyle ülkenin kuzeyinde alarm verildiğini açıklamış, ardından Lübnan genelinde hava saldırıları başlatmıştı. Başkent Beyrut da dahil olmak üzere birçok bölge havadan ve denizden hedef alınmış, kara operasyonlarının da genişletildiği bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 1039 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 876 kişi yaralandı. Lübnan hükümeti ise saldırılar ve işgal nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı.