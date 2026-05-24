Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsrail ordusu, ABD ile İran arasındaki müzakereler devam ederken Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda çok sayıda bölge için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir kısmı ilk kez olmak üzere, Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok beldeye saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Mişgara, Kalaya ve Suhmur beldeleri ile güneyindeki Düveyr, Deyr Zehrani, Şarkiyye, Zıbdin, Yukarı Nebatiye, Arabsalim ve Kefr Coz beldelerine kısa süre içerisinde saldırı düzenleyeceğini kaydetti.

Söz konusu bölgelerdeki halkın evlerini tahliye etmesi ve en az bin metre uzaklaşıp açık arazilere çekilmesi gerektiğini belirterek sürgün emri yayınlayan Adraee, Hizbullah'ın ateşkes ihlallerine karşı saldırıların düzenleneceğini savundu.

İsrail ordusunun saldırı tehdidi, ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken muhtemel ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamayacağı tartışmaları yaşanırken geldi.