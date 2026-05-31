İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güney bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani beldesindeki Arab Mahallesine düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu bölgedeki birçok ev yıkıldı.

İsrail ayrıca Sayr el-Garbiyye, Yahmur eş-Şakif, Nebatiye el-Fevka, Zifta beldelerini hedef aldı. Bunun yanı sıra Nebatiye kentindeki Kassar Zater Mahallesine düzenlenen hava saldırısında bir bina yıkıldı.

İsrail'in hedef aldığı Zehrani bölgesinde, Ensar beldesini hedef alan hava saldırısı sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Ayrıca Mervaniye, Tuffahta ve Hartum beldeleri ile Zerariye, Babliye, Gassaniye ve Kevseriyye er-Ruz beldeleri de İsrail hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail Nebatiye kentindeki Beyad Mahallesi ve Kefr Rumman beldesini de topçu bombardımanına tuttu.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları, Sur kenti ve çevresini, ayrıca Burc el-Şimali beldesini hedef alan saldırılar düzenledi.

Kentteki Hiram Hastanesi çevresinin hedef alındığı İsrail saldırısında 13 sağlık çalışanı yaralanmıştı.

İsrail Bint Cubeyl bölgesindeki Haris beldesine de hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu son olarak Litani Nehri'nin kuzeyine girerek Şakif Kalesi ile Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıklarken, Sur kenti ve çok sayıda beldeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 269 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve işgalini sürdürürken, Hizbullah da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.