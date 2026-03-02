İsrail ordusunun Lübnan geneline hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.