İsrail ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek düzenlediği hava saldırılarıyla ilan edilen 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde sabah saatlerinde 401. Zırhlı Tugay birliklerine birkaç Hizbullah mensubunun yaklaştığı iddia edildi.

Açıklamada, bu kişilerin hedef alındığı belirtilerek bölgeye hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan’ın güneyindeki başka bir bölgede ise Hizbullah mensuplarının bir tünele girdiğinin tespit edildiği öne sürülerek ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olan geçici ateşkes, yerel saatle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00’da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise anlaşmayı kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.