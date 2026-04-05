Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun, saldırı tehdidinden saatler sonra ülkenin güneyindeki Sayda kenti yakınlarında yer alan Kefr Hatta beldesine yönelik hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edilen haberlerde, ilk yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kayıpları arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları gece yarısından bu yana Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Batuliye, eş-Şehabiye, Ayn Baal, Kefra, Sıddıkin, Vadi el-Hucayr, Nebatiye ve Kana bölgelerine de şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kefr Hatta beldesi için saldırı tehdidinde bulunmuştu. Adraee, Kefr Hatta beldesi sakinlerine yönelik, "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve köyden en az 1 kilometre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Başta Lübnan'ın güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Lübnan'da 1 milyon 162 binden fazla kişi yerinden edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARININ BİLANÇOSU

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar nedeniyle 1422 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi yaralandı. Kefr Hatta beldesi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki halkı göçe zorladığı Zehrani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.