ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar sürerken, İsrail ordusu dikkat çeken bir karar aldı. Yapılan açıklamada, artan gerilim nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığı duyuruldu.

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Yaşanan çatışmalarda İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son gelişmelerin ardından İsrail ordusu, İran ile devam eden çatışmalar nedeniyle geniş çaplı seferberlik kararı alarak 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını duyurdu.

Ordu yetkilileri, göreve çağrılan askerlerin en iyi şartlarda görev yapabilmesi için gerekli tüm lojistik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.