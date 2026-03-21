Orta Doğu’da artan gerilim sürerken, İsrail ile Körfez ülkeleri arasında dikkat çeken askeri temaslar gerçekleşti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, üç Körfez ülkesindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, görüşmelerde İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırıları ile bu sürecin zamanlaması ele alındı. Taraflar ayrıca İran’ın olası misilleme adımlarını da değerlendirdi.

Görüşmelere katılan ülkelerin isimleri açıklanmazken, temasların askeri düzeyde bilgi paylaşımı ve koordinasyon amacı taşıdığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu görüşmelerin Körfez ülkeleriyle askeri ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabileceği ve ilerleyen süreçte diplomatik ilişkilerin de genişleyebileceği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail’in, Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini genişletme hedefini sürdürdüğü ve bu kapsamda yeni temasların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.