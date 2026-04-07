İsrail ordusu, İran’ın farklı bölgelerinde yer alan 8 köprünün hedef alındığını iddia etti.

Açıklamada, söz konusu noktaların silah ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

FARKLI ŞEHİRLERDE HEDEF ALINDI

İsrail tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Tahran yönetiminin askeri sevkiyatını engellemeye yönelik olduğu savunuldu.

İddialara göre Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum başta olmak üzere çeşitli bölgelerde toplam 8 köprü vuruldu.

Bu köprülerin, silah ve askeri ekipman taşınmasında kritik rol oynadığı ileri sürüldü.

ALTYAPI HEDEFİ TARTIŞMASI

İsrail’in son dönemde İran’daki sivil altyapıyı da kapsayan saldırılarını sürdürdüğü iddia edilirken, demir yolu hatlarının da hedef alınabileceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığını öne sürdüğü demir yolu ve köprülere yönelik saldırılar düzenlediklerini ifade etmişti.

FARKLI KAYNAKLARDAN ÇELİŞKİLİ SAYILAR

Saldırılara ilişkin rakamlar konusunda farklı iddialar da gündeme geldi. İran basını ülke genelinde 4 köprünün vurulduğunu bildirirken, İsrail basınında bu sayının 10 köprü ve demir yolu hattına kadar çıktığı öne sürüldü.