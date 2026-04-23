ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrail’den bölgedeki gerilimi yükseltebilecek yeni bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bölgedeki ve taraflar arasındaki değerlendirmesinde, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunma ve saldırı açısından hazırlıklı halde ve hedefler belirlenmiş durumda" dedi.

Katz, "İsrail, Hamaney hanedanlığını tamamen ortadan kaldırmak ve İran’ın enerji ile elektrik altyapısını hedef alarak ülkeyi ‘karanlık çağlara’ döndürmek için ABD’den yeşil ışık bekliyor" ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik muhtemel yeni saldırıların çok daha ağır olacağını savunan İsrailli bakan, "Bu seferki saldırı farklı ve ölümcül olacak. En acı verici noktalara yıkıcı darbeler indirecek, (İran’ın) temellerini sarsacak ve çökecektir" şeklinde konuştu.