Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, katıldığı bir podcast programında İran, Gazze ve Lübnan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İran'a yönelik bağımsız saldırılar için hazırlık yapılması talimatı verdiklerini belirtti.

İran'ın, ABD ile birlikte düzenlenen saldırılarda hedef alınan nükleer tesisleri yeniden faaliyete geçirmediğini öne süren Katz, Tahran yönetiminin bu yönde henüz bir karar almadığını savundu.

LÜBNAN İÇİN "GAZZE MODELİ" MESAJI

Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetlere de değinen Katz, bölgede "Refah modeli" uyguladıklarını söyledi.

Yaklaşık 200 bin kişinin evlerine uzun süre dönemeyeceğini öne süren Katz, sınır hattındaki köylerin büyük bölümünün yıkıldığını savunarak, "Ordu, buldozerler ve patlayıcılarla köyleri sistematik şekilde haritadan sildi. Evlerin yüzde 90'ı artık yok." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İŞGAL SÜRECEK MESAJI

Gazze Şeridi'ndeki operasyonların da devam edeceğini belirten Katz, İsrail ordusunun bölgedeki varlığını genişlettiğini söyledi.

İşgal ettikleri alanın Gazze'nin yüzde 60'ını aştığını öne süren Katz, "Açık ve net bir şekilde orada kalmaya devam edeceğiz. Bu güvenlik bölgeleri artık İsrail'in ulusal güvenlik politikasının bir parçasıdır." dedi.

Katz ayrıca, Refah'taki yıkımın ardından aynı yöntemin Beyt Hanun, Han Yunus ve diğer bölgelerde de uygulandığını ifade etti.