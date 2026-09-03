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İsrail ile İran arasındaki gerilim sürerken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan Tahran yönetimine yönelik yeni bir tehdit geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Katz, katıldığı bir etkinlikte İran’daki ekonomik duruma ve iki ülke arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜM ALTYAPISINI HEDEF ALACAĞIZ”

İran’ın içinde bulunduğu ekonomik baskı nedeniyle Tahran yönetiminin “umutsuzca adımlar” atabileceğine yönelik işaretler gördüklerini öne süren Katz, İran’dan İsrail’e yönelik olası bir saldırıya ağır karşılık vereceklerini söyledi.

İran’ın saldırması durumunda İsrail ordusunun hareket alanında herhangi bir kısıtlama olmayacağını savunan Katz, enerji tesislerinin de hedefler arasında bulunacağını belirtti.

Katz, “Eğer İran İsrail’e saldırırsa, ordu enerji dahil İran’ın tüm altyapısını hedef alacak. İran’ı taş devrine ve karanlığa göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN’A “HAZIRIZ” MESAJI

İsrail’in kendisine yönelik her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Katz, açıklamalarıyla Tahran yönetimine doğrudan gözdağı verdi.

İran ordusu ise sabah saatlerinde ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD tarafından kullanılan üslere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.