İsrail hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve “canlandırılması” amacıyla hazırlanan 5 yıllık yatırım planını onayladı.

Kararın bölgedeki yerleşim faaliyetlerini artırması bekleniyor.

MİLYAR ŞEKELLİK YATIRIM PLANI

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Katzrin ve Golan Tepeleri’ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 335 milyon dolar) yatırım yapılacağını duyurdu.

Smotrich, planın yalnızca bölgeyi canlandırmayı değil, aynı zamanda altyapı, yüksek öğrenim ve istihdam alanlarında kapsamlı gelişim sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

3 BİN YENİ AİLE HEDEFİ

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, yatırım planı kapsamında bölgeye 3 bin yeni ailenin yerleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Planın, Golan Tepeleri’ndeki yerleşim yapısını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Smotrich, paylaşımında “Lübnan’ı yerle bir ediyor ve Kuzey’i güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama, bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapılması nedeniyle dikkat çekti.