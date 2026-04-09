İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik yeni bir askeri operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı. İsrail ordusu, Hamas’a silahsızlanması için verilen sürenin sona erdiğini belirterek, Türkiye’de süren görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması halinde saldırıların yeniden başlayacağını duyurdu.

İddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Barış Kurulu’nun Başkanı Nikolay Mladenov, Perşembe günü Türkiye’de Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek silahsızlanma konusundaki son yanıtı alacak. Görüşmelerde Hamas’ın silah bırakmayı kabul etmemesi halinde İsrail’in operasyon planını devreye sokacağı ifade ediliyor.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, kuşatma altındaki Gazze’de Hamas’ın silahsızlanmayı kabul etmesinin beklenmediği belirtilirken, bu durumda İsrail ordusunun saldırılarını genişleteceği aktarılıyor.

Öte yandan Gazze’de gerilim sahada da sürüyor. İsrail ordusu, son günlerde tampon bölge çevresinde saldırılarını artırırken, geçtiğimiz pazar günü Gazze’nin kuzeyinde Filistin İslami Cihat üyesi Abd al-Rahman Amar Hassan Khodari’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Bölgede tansiyon yükselirken, Türkiye’de yapılacak temasların Gazze’de yeni bir çatışma dalgasını önleyip önleyemeyeceği merak konusu.