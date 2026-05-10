İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.



Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Mülteci Kampı'nda sivillerin toplu halde bulunduğu bir alanı hedef aldı.



İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyindeki Gazze kentini karadan topçu atışlarıyla vuruyor, savaş gemileri de sahil kesimlerine yoğun şekilde ateş açmayı sürdürüyor.