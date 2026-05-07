İsrail’den Gazze’de polis noktasına saldırı: 3 Ölü
İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait kontrol noktasını hedef aldığı saldırıda 3 güvenlik mensubu yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.
Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait bir kontrol noktasını bombaladığı belirtildi.
İsrail saldırısında emniyet güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun hedef aldığı bölgeye yakın noktada bulunan çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.
Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşanırken, hedef alınan kontrol noktasında ciddi maddi hasar meydana geldi.
Çevrede bulunan siviller ve bölge halkı, bombardımanın ardından yıkılan noktada incelemelerde bulundu.