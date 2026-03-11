İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze’yi hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde bulunan Hamas’a ait bir roket fırlatma sahasına saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacağını açıkladıABD Başkanı Trump, Texas'ta yeni petrol rafinerisi kurulacağını açıkladıDünya

Sahanın yeniden kullanılabilir hale getirildiği savunularak, bunun ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiği aktarıldı. IDF güçlerinin, İsrail ve halkına yönelik tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.