İsrail, Gazze’de aylardır sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ilk kez resmi bir kabule imza attı. İsrail ordusu, daha önce reddettiği Gazze Sağlık Bakanlığı verilerini analiz ederek, ölü sayısının 71 bini aştığını kabul etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze’de hayatını kaybedenlerin kaçının sivil, kaçının silahlı olduğunu belirlemek amacıyla mevcut veriler üzerinde çalışma yürüttü. Bu süreçte, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 71 bin Filistinlinin öldürüldüğüne dair açıkladığı rakamların ilk kez kabul edildiği aktarıldı.

'Gerçek sayı daha yüksek olabilir'

Haberde yer alan değerlendirmelerde, bazı akademik ve bağımsız araştırmaların, açıklanan ölü sayısının gerçeğin altında kalabileceğine işaret ettiği belirtildi. Haziran 2025’te yayımlanan bir çalışmada, Ocak 2025 itibarıyla saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli sayısının yaklaşık 75 bin olduğu tespitine yer verildi.

71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde 71 bin 667 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan rakamlar, doğrudan saldırılarda hayatını kaybedenleri kapsarken, bombardımanların yol açtığı açlık ve hastalık nedeniyle ölenleri içermiyor.

Bakanlık, ölümlerin yüzde 90’ından fazlasını isim ve kimlik numarasıyla kayıt altına alırken, sivil veya silahlı ayrımı yapmıyor. Uluslararası kuruluşlar ve bağımsız araştırmacılar, bu verileri inceleyerek güvenilir bulduklarını açıklamıştı.

Buna rağmen İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölü ve yaralı sayılarını “yanıltıcı ve güvenilmez” olarak nitelendirmişti.

Son gelişmeyle birlikte İsrail ordusunun verileri kabul etmesi, Gazze’deki sivil kayıplara ilişkin tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.