Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Filistin Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 33 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

33 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI!

Gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yoğunlaştığı, Nablus, Kalkilya ve El Halil kentlerinden de gözaltına alınanlar olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca söz konusu gözaltıların, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlileri toplu şekilde hedef alma politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

İSRAİL SALDIRILARI ARTTI!

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.



Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.